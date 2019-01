La Casa de la Música presenta més d'una quinzena d'activitats i cursos per als amants de la música durant els pròxims tres mesos

El Centre de Creació Musical de La Casa de la Música de Manresa presenten per aquest primer trimestre del 2019 un programa d'activitats en el qual destaquen classes magistrals de Mat Weasel, Manudigital i Chalart58, tres pesos pesants del Djing i la producció musical. Les audicions dels àlbums "Master of Puppets" de Metàl·lica a càrrec de Busi Busqué (Crisix), "Hot Fuss&rd quo; de The Killers amb Marc Riera (Dr. Prats) i "Grandes Éxitos" de Anonio Machín a càrrec de Santi Careta, així com també sessions sobre l'ergonomia a l'hora de tocar un instrument, la composició de cançons, el so dins i fora de l'escenari, com utilitzar internet i les xarxes socials per a posicionar una formació musical, l'autor en relació a la indústria musical (les figures que intervenen, contractes,...), les violències masclistes en el món de la música, són altres propostes.

La Casa de la Música de Manresa és un projecte compartit entre la Generalitat de Catalunya, l'Ajuntament de Manresa i Stroika. La presentació de les activitats que es portaran a terme durant el primer trimestre d'enguany es realitzarà aquesta tarda a la Sala Stroika a càrrec de la regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo; i del director de la Casa de la Música de Manresa, Dani Castellano.

La regidora de Cultura i Joventut de l'Ajuntament de Manresa, Anna Crespo, ha destacat les diverses propostes de la Casa de la Música de Manresa; com les xerrades, masterclass, tallers..., perquè "són molt útils i van més enllà del fet musical".

Per la seva part, el director de la Casa de la Música de Manresa, Dani Castellano, ha assenyalat que la seva tasca és "apostar per la formació de curta durada"; en la que durant el 2018, aquest centre de creació musical ha impartit "380 hores lectives i hi ha participat 524 alumnes". Per últim, ha afegit que actualment la Casa de la Música compta amb 177 ususaris.

Mat Weasel Busters

Membre actiu de la banda Fant4stik amb Guigoo, Billx i Floxytek. Mat Weasel ha estat durant anys un dels líders de l'escena Hardtek amb una habilitat única per barrejar sense problemes entre pistes poderoses i bootlegs del pop punk de 90 anys, ell demostra ser un vincle essencial i significatiu entre les diferents escenes de hard beats: Hardtek, Frenchcore, UK Hardcore i Happy Hardcore.

Els primers llançaments de Mat a finals dels anys 90 van ser com un electroshock en l'escena Hardtekno d'aquesta època, les seves influències Happy Hardcore i Makina contrastades tant amb els sons hipnòtics i espirituals d'altres productors. Va ser el primer a llançar Hardtek a 200bpm, el primer a utilitzar pistes basades en "kick-bass" (un baix disparat entre dos llançaments) i talls delicats cada 4 bars. El seu primer llançament de vinil el va situar directament a dalt de l'escena, juntament amb altres artistes de la seva generació: Guigoo, Kefran, Vinka, Gotek, MSD ...

Mat Weasel ha trepitjat una gran varietat d'escenaris, des dels festivals més importants com Monegros, Dreambeach, Masters of Hardcore, Ground Zero... als millors clubs com Pacha, Magazzini Generali, Le Bikini ... Amb shows per tot el món, des de Xina, Japó, Veneçuela i Rússia, així com gairebé tots els països europeus!

Manu digital

Riddim maker, baixista i productor especialitzat en reggae digital, Manudigital ha participat en la música del Reggae des de fa més de 15 anys i ha treballat amb molts artistes com Alborosie, Beenie Man, Bounty Killer, Biga Ranx, Babylon Circus...

Les sessions de Manudigital (Sessions digitals, Inna Back Days ...) s'estan compartint a tot el món a través de les xarxes socials que inspiren nous aficionats cada dia. El 2016 va publicar el seu primer àlbum en solitari "Digital Pixel" i va fer una gira de més de 80 concerts a França i Europa.

Per al seu últim llançament, el beatmaker s'ha unit amb la llegenda de Jamaican veteran DJ i el seu amic Joseph Cotton per fer un registre en la pura tradició de l'era daurada de Reggae Digital. El 2017, Manudigital i Joseph Cotton van recórrer junts en els festivals més importants de França i arreu del món.

Concerts programats i altres activitats