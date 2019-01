fantasia simpàtica i competent

BUmbLEBEE

? Estats Units, 2018. Aventures, ciència-ficció. 114 minuts. Direcció: Travis Knight. Guió: Christina Hodson. Intèrprets: Hailee Steinfeld (Charlie Watson), John Cena (Agent Burns), Jorge Lendeborg Jr. (Guillermo 'Memo' Gutierrez), Jason Drucker (Otis Watson). Pantalles: Bages Centre (Manresa), Yelmo (Abrera).

Steven Spielberg i Michael Bay, dos pesos pesants de Hollywood, van impulsar fa dotze anys una franquícia, Transformers, inspirada en les joguines de la marca Hasbro. Una nissaga que exemplifica l'aparatositat més rutinària, i que plasma el vessant més anodí de les superproduccoons estatunidenques. Bumblebee és el seu sisè lliurament i, sens dubte, el millor. Aquesta valoració no convida precisament a l'entusiasme, perquè el llistó creatiu de Transformers és baixíssim.

La seva nova proposta segueix la mateixa línia d'altres franquícies que es resisteixen a deixar d'esprémer un filó lucratiu, i perfila una preqüela, que mostra els orígens d'un dels protagonistes. I així, el film està ambientat en el 1987, dues dècades abans dels esdevenients narrats en la primera cinta de la sèrie. Bumblebee, el germà petit dels Autobots, es refugia en un dipòsit de ferralla en una petita comunitat de la costa californiana. En aquest escenari tan particular coneixerà Charlie, una noia inadaptada, marcada per la mort de la seva mare. Entre elles, dues criatures perdudes que cerquen la seva identitat, sorgirà una comlicitat molt especial.

Estem davant del primer Transformers que no està dirigit pel mediocre i efectista Michael Bay (només assumeix el rol de productor en aquesta ocasió), tot un alleugeriment, i el seu substitut, Travis Knight (va excel·lir amb Kubo y las dos cuerdas mágicas, una producció animada), es desmarca sortosament dels conceptes conreats en els treballs precedents (una grandiositat buida i mecànica). La seva pel·lícula beu en les fonts de la nostàlgia cinèfila imperants en el Hollywood dels últims anys (es concentra en els vuitanta, la dècada més reivindicada) i s'alça com una aplicada mixtura del mític E.T. i de l'oblidat Cortocircuito. El cineasta nord-americà ha cuinat una fantasia tan simpàtica i sentimental com competent.