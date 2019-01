Els finalistes del premi Amat-Piniella presenten les seves obres al Casino

La sala d'actes del Casino de Manresa acull avui, en el marc del Club de Lectura de la Biblioteca, la presentació de les quatre obres finalistes al premi Joaquim Amat-Piniella: Retorn, de Carles Casajuana; Jo soc aquell que va matar Franco, de Joan-Lluís Lluís; El camí de les aigües, de Carme Martí; i Els anys de la serp, de Joan Rendé. L'acte tindrà la presència dels autors finalistes, començarà a les 7 de la tarda i s'acompanyarà d'un tast de vins i oli del celler Collbaix.

La dinovena edició del premi Joaquim Amat-Piniella, que convoquen conjuntament Òmnium Bages-Moianès i l'Ajuntament de Manresa, destinat a reconèixer una obra publicada que se centri o reflecteixi algun dels moviments socials contemporanis, tindrà enguany, i per primer cop des del nou format (2007), una dotació econòmica de 2.000 euros per a l'obra guanyadora. El lliurament del premi es farà per la Llum, el 19 de febrer, a l'Auditori de la Plana de l'Om, amb l'actuació musical de Celeste Alías, que interpretarà boleros comentats per Teresa Pàmies (de qui enguany se celebra el centenari) en el llibre Coses de la vida: a ritme de bolero. El darrer guanyador del premi Amat-Piniella va ser Ramon Solsona, per Allò que va passar a Cardós (Proa).

El jurat d'enguany el formen Llorenç Capdevila, escriptor; Montserrat Caus, bibliotecària de la biblioteca del Casino; Jordi Estrada, escriptor; Toni Mata i Riu, periodista de la secció de Cultures de Regió7; i Genís Sinca, escriptor i periodista.