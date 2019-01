L'Ajuntament de Manresa gestionarà vuit anys més l'edifici de la Plana de l'Om

Després d'un contracte inicial de dos anys (del 2014 al 2016) que es va prorrogar dos més, fins al 31 de desembre passat, la Fundació Catalunya-La Pedrera i l'Ajuntament de Manresa van renovar ahir el contracte per a la cessió d'ús temporal de l'edifici de la Plana de l'Om número 5, del qual, des del 2015, es fa càrrec l'empresa municipal Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), responsable dels teatres manresans.

El nou contracte, de data 1 de gener del 2019, és ara per vuit anys (fins al 2026) i un cop finalitzat aquest termini podrà ser renovat, de forma expressa, any a any, sempre que ambdues parts mostrin la seva conformitat. Com a prestació de la cessió d'ús, l'Ajuntament continuarà abonant la quantitat de 6.000 euros anuals però ara hi sumarà el 21% d'IVA, fins ara exempt, per un canvi en la normativa de cessions, com explicava ahir el consistori a aquest diari. L'Ajuntament, com fa des del 2014, es farà càrrec de les despeses de manteniment dels espais i dels subministraments. I es mantindrà el lloguer de l'espai a entitats i particulars, com es fa al Conservatori o a les dependències del Kursaal.

El nou contracte el van rubricar ahir al migdia la directora general de la Fundació Catalunya-La Pedrera, Marta Lacambra, i l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, amb l'assistència de la regidora de Cultura, Anna Crespo; el secretari general de Fundació Catalunya-La Pedrera, Carles Ribas; i el gerent de Manresana d'Equipaments Escènics, Jordi Basomba.

L'immoble propietat de la Fundació Catalunya-La Pedrera el formen la sala d'exposicions, l'auditori i les oficines, on hi ha la seu del col·legi de periodistes. Tot i que l'espai acull diferents actes d'entitats i particulars (conferències, presentacions de llibres...) i la sala, exposicions temporals, l'auditori s'ha convertit en els dar-rers anys en la seu de les projeccions de Cineclub Manresa, d'algunes de les propostes escèniques de la programació d'Imagina't i, per la bona acústica de la sala, dels recitals de clàssica de petit format inclosos en el cicle 3/4 de Música.