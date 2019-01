El Centre de Creació Musical de la Casa de la Música convida DJ i productors internacionals

El Centre de Creació Musical de la Casa de la Música de Manresa, que el setembre va inaugurar l'ampliació, ha convidat per a aquest primer trimestre discjòqueis i productors internacionals, com el francès Manudigital i Mat Weasel Busters, un dels discjòqueis més importants de l'escena hardtek. També, el barceloní Chalart58, que ha col·laborat amb artistes com Fermín Muguruza. Ells seran tres dels protagonistes d'un programa d'activitats que també oferirà les audicions de Marc Riera (Dr. Prats), Busi Busquets (CrisiX) i Santi Careta, o la xerrades de Vera (Mafalda), Claudia Ferrández (Xavi Sarrià i el Cor de la Fera) i Marta Navarro sobre un tema de màxima actualitat: la violència masclista en el món de la música.

Ahir, Dani Castellano, director de la Casa de la Música, i la regidora de Cultura, Anna Crespo, presentaven les activitats del proper trimestre a un centre que ja suma prop de 180 usuaris amb la intenció de potenciar l'oferta formativa entre els músics. Per a Crespo, el Centre de Creació Musical «està agafant molt bé el pols dels temps», i va destacar que, per exemple, «les xerrades van més enllà del fet musical». Així, l'oferta de cursos inclou des de la postura adequada per tocar un instrument fins a com fer servir les xarxes socials.

Castellano explicava que aquest nou trimestre el gruix de les activitats s'ha plantejat de manera «diferent» a l'anterior. «Hem fet un pas endavant treballant el que són les classes magistrals». Per al director de la Casa de la Música, l'accent l'han posat «no només en els tallers, sinó també en qui convidem a oferir les seves experiències i coneixements». Entre els temes que es tractaran en la nova programació de cursos, «tornarem a tocar les eines específiques d'instrumentació, temes d'indústria i de xarxes socials. I la composició, que la considerem un tema important, perquè una cosa és ser intèrpret i l'altra compositor». Tampoc, va subratllar Castellano, podia obviar-se un tema que «malauradament és actualitat. com la violència masclista; en aquest cas centrat en el món de la música».

Com a dada remarcable, Castellano explicava que, al llarg de 2018, «584 persones van participar als cursos de formació, que van ocupar 388 hores lectives».