«Les dones sàvies» es podrà veure a Súria, Castellolí i L'Ametlla de Merola

MAY ZIRCUS

Els dos intèrprets, Ricard Farré i Enric Cambray, representen vuit personatges MAY ZIRCUS

Els actors Enric Cambray i Ricard Farré portaran l'aclamada obra de teatre Les dones sàvies, basada en el títol homònim de Molière, a Súria (23 de febrer), Castellolí (12 de maig) i L'Ametlla de Merola (18 de maig), en el marc de la gira per Catalunya que començarà la setmana vinent i que inclourà la permanència, entre el 4 de febrer i el 7 de març, a la sala El Maldà de Barcelona.

El muntatge, estrenat el curs 2016-17, arriba al teatre del carrer Pi per tercera temporada consecutiva havent realitzat 51 funcions i aplegat 2.474 espectadors en les dues primeres estades, amb una ocupació del 99 % de l'aforament. A més, entre octubre del 2016 i novembre del 2018, la Gira Sàvia va arribar a 50 poblacions, amb 65 funcions i 12.230 espectadors.

La peça escrita per Molière el 1672 ridiculitza les pretensions d'una poeta mediocre amb un text sobre un embolic familiar que dóna testimoni de les ganes de coneixement que tenen les dones. En la versió que dirigeixen i interpreten Farré i Cambray -a partir d'una dramatúrgia de Lluís Hansen-, el conflicte familiar, de to humorístic, serveix per posar en evidència la pedanteria que impera en els opinadors d'avui en dia. Una sàtira gens dissimulada de la casta dels tertulians que omple hores de ràdio i televisió. Els dos intèrprets representen un total de vuit personatges.

Les dones sàvies va guanyar el Premi BBVA de teatre en la categoria de millor interpretació per als dos actors ex aequo, i va obtenir el Premi del públic a millor espectacle 2018 del Teatre del Mar de Mallorca. En l'adaptació al castellà, el muntatge es va poder veure en el Festival d'Almagro.