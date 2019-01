Enfrontar-se a un abús de poder «extrem»: el d'un heroi a una noia amb minusvalidesa

El no ha de ser explícit? «En això es basa tota la defensa del bomber, en què la Noia no va dir que no. Però, quantes maneres hi ha de dir que no? Es pot dir que no encara que no sigui verbalment: amb l'actitud, si no estàs gaudint... I, a vegades, no es pot dir que no. En aquest cas, la Noia no sap dir que no. És molt tendre i molt trist, d'una innocència i una ingenuïtat precioses, perquè creu que ha de complaure i satisfer. És la manera que té perquè la societat la vegi». La Noia, la protagonista de l'obra Bomber(s), que es podrà veure avui (20 h) a la Sala Petita del teatre Kursaal de Manresa i que interpreta l'actriu Mariantònia Salas, és mentalment limitada i vol complaure. Està enamorada d'un bomber atractiu, un bomber que es va divertir amb ella, fins al punt d'oferir-la als altres companys.

Salas destaca que l'obra, que ja es va veure a la Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada i és aplaudida per allà on passa, «té molt de sentit perquè tracta una temàtica superactual i enganxa perquè l'abús és tan extrem: el d'un bomber, que és un heroi, a una noia amb minusvalidesa psíquica. És molt impactant i, en realitat, és una metàfora de les relacions desiguals entre homes i dones». L'actriu, premiada amb la millor interpretació femenina de les Illes Balears pel paper de la Noia, també destaca que l'autor, Jean-Benoît Patricot, «és molt hàbil en la dosificació de la informació i fa que el públic estigui molt enganxat tota l'estona».

Bomber(s) es va estrenar al Festival d'Avinyó del 2016 i la versió francesa es va representar a Barcelona el febrer del 2017 en el marc del Festival Oui de teatre en francès, a càrrec de la companyia Mise en Lumière de París. Per fer-ne la subtitulació es va encarregar la traducció a Jordi Vilà i també se li va demanar de fer-ne una lectura dramatitzada, per a la qual cosa va reclutar els actors Mariantònia Salas i Salvador Miralles, tots dos mallorquins. La bona rebuda va impulsar el muntatge a càrrec de Mise en Lumière i Barna-Bé. De seguida es va veure que «la temàtica de l'obra havia d'arribar als joves, perquè són els que s'inicien en les relacions sexoafectives. Han de saber que han de ser d'igual a igual, perquè inconscientment repetim patrons. A mi m'hauria agradat que algú m'ho hagués explicat als 15 anys». Actualment, Bomber(s) està de gira pels instituts i «és superinteressant», diu Salas.

En acabar la funció d'avui es farà un col·loqui amb els actors. Ja se sabrà si la Noia ha après a dir que no. «Una cosa molt bonica de l'obra és que, en el procés del judici, la psicòloga, l'advocada, ajuden la Noia a posar paraules a la seva relació amb el bomber i així ho va entenent. L'apoderen. I també hi ha el jutge que diu que va ser una relació consentida, sense tenir en compte la seva minusvalidesa. Qui és més malvat? El bomber que abusa o els jutges i el sistema que ho consent?».