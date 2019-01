El fotoperiodista Jordi Borràs exposarà el procés català al FineArt d'Igualada

El festival de fotografia FineArt d'Igualada tindrà lloc del 22 de febrer al 17 de març en diferents espais del nucli antic de la ciutat, amb un total de 56 exposicions d'autors com Jordi Borràs, Ignasi Marroyo, Manel Gausa, Alba Jovani, Ferran Freixa, Margarita Fresco i el nord-americà Jim Doukas, entre d'altres. La setena edició es desplegarà per una vintena d'indrets singulars de la capital anoienca, alguns dels quals exerceixen de sala d'exposicions durant uns dies.

El procés sobiranista arribarà al FineArt a través de l'exposició «La revolta catalana», un recull d'imatges del fotoperiodista Jordi Borràs que expliquen els fets que van tenir lloc la tardor del 2017 a Catalunya a l'entorn del referèndum d'autodeterminació. Ferran Freixa, per la seva banda, durà al Museu de la Pell una antologia dels seus quaranta anys trajectòria entre 1973 i 2013.

Ignasi Marroyo i Manuel Gausa també miraran enrere per mostrar treballs dels anys 50, 60 i 70, que mostren realitats no sempre prou visibles, com era la del barri de barraques del Somorrostro. El californià Jim Doukas exhibirà el projecte «Mitologia, màgia i bruixeria», basat en llibres fets els dar-rers anys sobre aquests temes.

Alba Jovani tractarà la dimensió física i metafòrica dels murs; Hanna Jarzabek donarà veu a la sexualitat de la gent gran; Iñaki Relanzón ens aproparà al món dels pingüins que viuen en indrets com la Patagònia i l'Antàrtida; Katy Gómez viatja fins a la Síria d'abans de l'esclat de la guerra; i Margarita Fresco portarà la realitat de la capital de Cuba, l'Havana, fins a Igualada.