De Mirabet als Xics´n´Roll passant pel rap femení de Tribade a la Stroika

La Sala Stroika, seu de la Casa de la Música, ha programat un total de nou concerts fins al març, entre els quals el del cantautor Ramon Mirabet, que el 9 de març presentarà el seu nou disc, just l'endemà de l'inici de la gira. Per l'escenari de la sala passaran Xana (18 de gener), Pirat's Sound Systema (25 de gener), O'Funk'Illo (26 de gener), La Desbandada+Distrito Rojo (9 de febrer), The Papa's and The Popo's (16 de febrer), Manudigital (22 de febrer), Crim (16 de març) i el rap de Tribade+La Furia (23 de març). A més, la sala manresana oferirà dues noves propostes de concerts familiars, els Xics'n'Roll, per descobrir Michael Jackson (el 27 de gener), i Amy Winehouse (el 10 de març). Així mateix, el fotògraf Àlex Belza exposa «Stroika en imatges» , una mostra que fins l'1 de febrer es pot veure al Centre Cívic Selves i Carner, del 5 al 28 de febrer a l'Espai Jove Joan Amades, i del 2 al 29 de març a La Kampana.