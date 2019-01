Obeses oferirà aquest divendres el concert anul·lat del 21-D a la Sala Salamandra de l'Hospitalet

Obeses oferirà aquest divendres a la Sala Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat el concert que va anul·lar el 21 de desembre, amb motiu de les mobilitzacions i protestes ciutadanes per la celebració d'un Consell de Ministres extraordinari del govern espanyol a Barcelona. Ara, el conjunt s'inventa una festa de Cap d'Any per recuperar aquell concert, que segons anuncia serà "orgiàstica i desorbitada", i que servirà per cloure la presentació del seu cinquè disc, 'Fills de les estrelles'. Els membres del grup conviden els assistents a presentar-se a la festa lluint la "màxima elegància", ja sigui "del passat, del present o, per descomptat, del futur".