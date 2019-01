El Club de la Cançó encetarà dijous que ve la nova temporada amb la presentació del nou disc d'Àfrica i Isma Pérez, Any Zero. Àfrica Pérez és una cara familiar dels escenaris manresans perquè va ser durant 15 anys la veu d'Els Convidats i després del seu grup hereu Abrília. El seu germà, el guitarrista Isma Pérez, ha fet la seva carrera musical al Vallès, i ara engeguen una nova aventura musical amb un projecte que fa balanç del passat per encarar el futur.