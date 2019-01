Malet parla amb Raül Romeva de l'obra, a Lledoners

?L'il·lustrador Oriol Malet va visitar Raül Romeva a la presó de Lledoners. Romeva va poder llegir el còmic, com també ho han fet, explicava, la resta de presos independentistes. Amb Raül Romeva, a més, va mantenir una llarga conversa sobre la publicació. Malet apunta que es poden utilitzar moltes idees del còmic per explicar «posicionaments polítics d'uns i altres, quines tendències als diàlegs hi ha i qui ve d'un tarannà realment demòcrata i qui no». Malet creu que el Mandela i el general pot ensenyar, sobretot en el context del procés català, que és possible «l'entesa a través de diàleg i de la democràcia», i ha assegurat que és una història sobre política i polítics d'alta volada.