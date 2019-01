Les pel·lícules nominades als Oscars 2019 se sabran dimarts

Un any més, tots els fans del cinema esperen ansiosos saber quins seran els noms que encapçalaran la llista de nominats als Oscars, honor que es donarà a conèixer el proper dimarts 22 de gener. Aquest any 2019, la polèmica està marcada per l'absència d'un presentador a la gala. Kevin Hart era l'escollit, però va renunciar després de la polèmica per uns tuits homòfobs. La cerimònia, que tindrà lloc el pròxim 24 de febrer, al Dolby Theatre de Los Angeles serà la primera de la història que no comptarà amb un mestre de cerimònies.

Les pel·lícules «Green Book», «Bohemian Rhapsody», «El vicio del poder», «Ha nacido una estrella», «The Favourite» i «Roma» tenen tots els números per emportar-se la majoria dels premis. Aquesta última, del mexicà Alfonso Cuarón, podria endur-se la nominació a millor pel·lícula de parla estrangera.

En el panorama actoral, tot apunta a que el guanyador a millor actor de drama als Globus d'Or Rami Malek, aconseguirà la seva primera nominació pel seu paper de Freddie Mercury a «Bohemian Rhapsody». Entre les actrius, Glenn Close podria aconseguir la nominació per «La Buena Esposa». L'actriu, igual que Rami Malek, ja compte amb el Globus d'Or com a millor actriu.

Com ja és de costum, el cinema espanyol es queda sense cap representació en els premis, ja que l'escollida «Campeones» de Javier Fesser es va quedar fora de la carrera per guanyar el premi en la secció de Millor pel·lícula de parla no anglesa.