«Toruk-El primer vuelo» arriba a Barcelona de la mà del Cirque du Soleil

L'espectacle 'Toruk - El primer vuelo' del Cirque du Soleil arriba al Palau Sant Jordi de Barcelona aquest divendres i s'hi estarà fins el 27 de gener. Inspirat en la pel·lícula de James Cameron 'Avatar', recrea el món de Pandora mitjançant una fusió d'efectes visuals, marionetes i escenografia d'última generació. Barcelona és la 86a ciutat on 'Toruk' fa parada, sent la 16a vegada que la companyia visita la capital catalana. La portaveu de l'espectacle, Janie Mallet, ha assegurat a l'ACN que 'Toruk' és la producció "més diferent" que han fet pel fet de recrear fidelment un món cinematogràfic amb la supervisió "total" del seu creador. El públic podrà participar mitjançant una aplicació mòbil que, segons el seient, produirà uns efectes visuals o uns altres i contribuirà així a l'escenografia del Sant Jordi.

Aquest muntatge porta la marca dels directors multimèdia Michel Lemieux i Victor Pilon i és una oda a la coexistència simbiòtica dels Na'vi amb la naturalesa, i la seva creença en la interconnectivitat essencial entre tots els éssers vius. Aquest argument d''Avatar' i els seus populars personatges de color blau formen part ara d'una producció que combina acrobàcia amb efectes visuals que fan de 'Toruk' l'espectacle més cinematogràfic de la companyia.

Janie Mallet, portaveu de l'espectacle, ha explicat que les converses amb Cameron van començar cinc anys abans de l'inici de l'espectacle, ara fa tres anys, i el director els va traslladar tota la informació i recerca que havia acumulat per fer la pel·lícula. "Això ens va ajudar a fer les criatures, però també a ser més creatius i idear-ne de noves que no existien a la pel·lícula d'Avatar", ha dit Mallet.

La companyia s'ha instal·lat aquesta setmana al Sant Jordi i aquest divendres ha mostrat als periodistes algunes interioritats de la producció, com els tallers on confeccionen els vestuaris o el maquillatge que cada artista es prepara ell mateix. S'utilitzen un total de 115 vestits i el departament de producció ha confeccionat més de 1.000 peces com peücs, collars o decoracions pel cap.

Segons l'acròbata mexicà Marco Piña, el valor afegit de l'obra és que a més d'acròbates són personatges, on la interpretació agafa un paper important. "Tots els moviments han de tenir una intenció per a què sembli que ets un Na'vi", ha assegurat a l'ACN Piña. És la primera producció del Cirque du Soleil en la que participa, després de preparar-se de manera autodidacta i entrenar cada dia al sortir de l'oficina. "Sento que estic complint un somni però la preparació és molt dura, perquè una cosa és preparar-te pel teu compte i l'altre haver de donar el màxim tot els dies, perquè l'escenari és gegant i no podem guardar-nos res", ha dit Piña a les bambolines del Sant Jordi.

Tant ell com el seu company canadenc François Grabel, especialitzat en tècniques aèries, han hagut de fer classes intensives per aprendre a moure's com els Na'vi i aprendre la seva llengua. "'Toruk' és molt diferent dels altres espectacles que he fet, perquè al ser a partir de la pel·lícula és més complex i és un món enorme que descobrim", ha dit Grabel del tercer espectacle del que forma part.



Interacció amb el públic



Pel que fa a l'aplicació que el públic "s'ha de descarregar" abans d'anar al Sant Jordi i "no oblidar de carregar el mòbil", ha recordat Mallet, la portaveu ha dit que permet "interactuar" amb el públic. "Pots explorar el món de Pandora, i durant la funció elegir el teu seient i amb una notificació hi formes part amb efectes de llum, per exemple", ha detallat.

Tot per recrear un món que explica un conte mític que transcorre milers d'anys abans dels fets narrats a la pel·lícula 'Avatar', abans que els humans arribessin a Pandora. La història és seguida per les explicacions d'un narrador, per primera vegada en un espectacle del Cirque du Soleil, que en el cas de Barcelona és en castellà amb subtítols en anglès. 'Toruk' farà gira per Madrid i Pamplona després de la seva estada a Barcelona en nou funcions fins el diumenge 27 de gener.