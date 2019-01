Els berguedans Tràfec Teatre representaran «Assaig T-4» al Dia de la Memòria d'Itàlia

Arreu d'Itàlia se celebren cada any activitats culturals i de sensibilització en record de les víctimes de l'Holocaust, al voltant del 27 de gener, que correspon al dia en què es van enderrocar les reixes d'Auschwitz, el 1945. És el que s'anomena Dia de la Memòria i, en aquest context, els berguedans Tràfec Teatre han estat convidats per la companyia La Corte dei Folli de Fossano, ciutat a uns 60 quilòmetres de Torí, per fer tres funcions d' Assaig T-4, una premiada obra estrenada fa gairebé tres anys que ha passat per diversos festivals internacionals de teatre amateur. L'espectacle de teatre gestual parteix dels camps de concentració nazis per escenificar el llarguíssim i esgotador camí de tornada que van haver de fer els supervivents de l'Holocaust després de viure l'horror i la barbàrie als camps d'extermini.

Tràfec Teatre farà dues funcions matinals, dimarts i dimecres que ve, per als alumnes dels instituts de secundària. En cada funció els veuran 350 joves al teatre I Portici. També s'ha programat una funció nocturna, el dimarts, oberta a tot el públic, per a la qual, a hores d'ara, ja hi ha més de 200 entrades venudes.

Lydia Canals, directora de Tràfec Teatre, explica que els han convidat a actuar a Fossano després que la companyia La Corte dei Folli els veiés actuar al festival Trace de la localitat d'Olivero Citra, a prop de Nàpols. D'una banda, la temàtica els anava «perfecta» per a aquesta commemoració anual. Assaig T-4 va sorgir precisament arran del 70è aniversari de l'alliberament d'Auschwitz, una commemoració que va fer reflexionar a fons els membres de la companyia, amb preguntes incòmodes com: «És possible tornar a casa després d'haver estat testimoni dels camps d'extermini? És possible la llibertat?». Canals recorda que «molts dels supervivents van callar, alguns s'han atrevit a parlar al cap de 70 anys i altres no ho van poder suportar i es van suïcidar». L'obra també inclou paral·lelismes amb l'actualitat a través de referències a les persones refugiades que arriben diàriament a les costes del Mediterrani buscant noves oportunitats.

Però, a més, Canals sosté que «també ens haurien dit d'anar-hi fora del Dia de la Memòria, perquè realment els va agradar molt l'obra. És un teatre diferent del que estan acostumats a fer, que és de molt text». Tràfec Teatre fonamenta les obres en capacitats expressives com el gest, la música, la il·luminació i les ombres.

La directora de Tràfec Teatre afirma que «estem molt contents» amb la trajectòria d' Assaig T-4, «que no esperàvem». Després d'actuar, el setembre del 2017, al Festival Mundial de Teatre Amateur a Mònaco, «ja va ser més fàcil anar a Itàlia i a Letònia, i ara estem pendents d'anar a Lituània, segurament el novembre. Va ser un trampolí i l'obra està ben viva. Aquesta no la pleguem».