exercici de suspens que atrapa des del minut u

? Estats Units, 2018. Terror. 88 minuts. Direcció: Stephen Susco. Guió: Nelson Greaves i Stephen Susco. Intèrprets: Kurt Carley (Charon), Colin Woodell (Matias), Betty Gabriel (Nari.) Pantalles: Yelmo (Abrera).

E liminado va gaudir fa un lustre d'un impacte popular ostensible i va demostrar novament el bon ull comercial del segell Blumhouse, una productora nord-americana que s'ha especialitzat en modestes cintes de terror i que ha llançat franquícies tan cridaneres com Paranormal Activity i Insidious, entre d'altres. Ara arriba la seva seqüela, Eliminado: Dark Web. El seu protagonista és un noi que es compra un portàtil i hi descobreix tot un seguit d'arxius misteriosos que compartirà amb els seus amics en un xat. Tot es complicarà, fins a uns nivells més que perillosos, quan entrin en una xarxa virtual oculta relacionada amb els afers més foscos.

Eliminado: Dark Web s'erigeix en una mostra atractiva i suggeridora d'un cinema, cada vegada més influent, que explota visualment i dramàticament l'univers (poderós i omnipresemt) de les noves tecnologies. I així, el llargmetratge desenvolupa la seva trama, absorvent i embogida, en un temps gairebé real, on el recurs de l'Skype permetrà no nomès coincidir tots els personatges de la intriga, sinó també el desplegament simultani dels seus diferents escenaris. Stephen Susco (guionista d' El grito i la seva seqüela) ha tingut un afortunat debut darrere la càmera amb una fusió de thriller i de terror que juga amb habilitat i intel·ligència les seves cartes. La seva creació ens atrapa des del minut u fins al final perquè ens capbussa en una dimensió torbadora i amenaçant amb una precisió narrativa i un ritme envejable. D'altra banda, la posada en escena cerca la tensió més cerebral i defuig, així, dels ingredients més sensacionalistes. Eliminado: Dark Web s'ha estrenat sense fer gaire soroll, però es revela com un exercici de supens concebut i executat amb una soltesa i una rotunditat estimables. Un malson tan senzill com recomanable per als incondicionals de les emocions fortes.