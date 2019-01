La presentació del llibre «Amors sense casa» omple la llibreria Papasseit de Manresa

El jove autor mallorquí Sebastià Portell i la filòloga i crítica Sara Serrano van presentar ahir en forma de vermut literari el llibre Amors sense casa, la primera antologia en català de temàtica LGTBQ. Es tracta d'un recull de poemes, escollits subjectivament per Portell, per transmetre la idea d'arrelament però alhora evolució de la diversitat de gènere a la nostra societat. L'obra compta amb una diversitat d'estils i veus, amb autors dels últims cent anys: des de la primera poeta moderna catalana, M. Antònia Salvà (1869-1958), fins al jove Guillem Gavaldà (1997), passant per d'altres, com David Vilaseca, Mireia Calafell o Jaume Creus. El llibre, títol del qual està inspirat en un vers de Maria Mercè Marçal, no pretén, segons Portell, «treure de l'armari ningú», sinó que busca ser un recull de textos que «no se'ls ha prestat prou atenció». Lluny de voler presentar una «voluntat objectiva», els poemes es mostren lliures de tabús i eufemismes, amb l'objectiu de fixar la mirada en la literatura, més que no pas en els autors i la seva identificació sexual i/o de gènere. Després d'una explicació sobre l'essència i els objectius del llibre, l'acte va acabar amb la lectura d'alguns dels quasi cent poemes que recull. - Anna Hernández