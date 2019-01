La Innocentada que 'desmaquilla' el glamur

No tot són flors i violes en el món de les estrelles musicals i dels espectacles que catapulten artistes amb talent. La Innocentada de Manresa ha volgut plasmar aquest any què s'amaga darrere el glamur i ha retratat amb ironia les misèries humanes dels que fan possible un món de faula. La història se serveix d'uns personatges que són els integrants d'una companyia que porten un espectacle de cabaret a Manresa l'any 1933, en temps de la Segona República. La posada en escena ha convençut aquest any el públic, sobretot perquè és més curta del que és habitual i per la qualitat dels ballarins.

Cabaret 33 és el títol de l'espectacle, i arranca amb un número de ball que situa l'espectador a l'època i dona a la representació un aire sexy que sorprèn per la coordinació entre ballarins i que té reminiscències de reconeguts films com Cabaret o Moulin Rouge. Els balls destaquen. El cos dansaire és integrat per quinze membres de l'Agrupació Cultural del Bages i, a part, hi intervenen les ballarines del grup de dansa del ventre de l'entitat Nudhar.

La història té tots els elements per entretenir i arrancar rialles al públic amb situacions còmiques que, gràcies a l'empenta interpretativa de l'elenc d'actors, ajuda a arrodonir els gags. Poc després del tret de sortida de l'espectacle, la copresentadora del cabaret cau fulminada. Una mort sobre l'escenari i davant dels espectadors que resulta ser un homicidi. A partir d'aquí s'inicia una investigació, i un sotscap de la policia furga, amb l'ajut dels coneixements mèdics de la seva esposa, en les enveges, avarícia i gelosies que mouen els personatges.

En l'espectacle, no només tenen pes els personatges amb text i que dialoguen al llarg de la funció. Els figurants, integrats per un grup de mims –entre altre personatges–, ajuden a omplir l'escenari i a donar més comicitat a la funció amb les seves gesticulacions exagerades. El misteri es resol en menys de 90 minuts i la història manté el ritme fins al final.