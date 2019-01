El Kursaal viu el millor semestre de la seva història amb una ocupació del 87%

L'últim semestre del 2018 va ser "extraordinari" pel teatre Kursaal de Manresa. Així ho ha assegurat el seu gerent, Jordi Basomba, en el balanç anual que s'ha fet aquest dilluns. Durant l'últim mig any, l'equipament manresà ha assolit xifres rècord amb una ocupació del 87% i 35 funcions amb les entrades exhaurides. "No és habitual, normalment cada any n'exhaurim 7 o 8, però aquest any ha estat espectacular", ha explicat Basomba. El teatre manresà manté la tendència dels darrers anys, i tanca el 2018 amb 83.851 espectadors. En total, s'han programat 147 espectacles i s'han realitzat 191 funcions. Basomba ha explicat que la tendència positiva del darrer mig any continua latent en l'inici d'aquest 2019.

El teatre Kursaal de Manresa tanca el 2018 amb una "tendència de rècord", gràcies als resultats obtinguts especialment durant l'últim semestre de l'any. El seu gerent, Jordi Basomba, ha assegurat que es tracta del "millor semestre de la història del Kursaal" amb una ocupació que, de mitjana, arriba fins al 87% i que és totalment insòlita al teatre manresà. A banda, durant el darrer semestre de l'any, Basomba també ha explicat que es van arribar a exhaurir les entrades de 35 funcions, una xifra molt superior a la que és normal.

El gerent ha assegurat que aquesta tendència de rècord continua latent en l'inici del 2019. De fet, prova d'això és que ja s'han venut 374 "Tocs Oberts", que és una nova modalitat d'abonament que permet combinar els diferents espectacles que s'ofereixen al Kursaal independentment del seu gènere.

Pel que fa al global de l'any, el teatre Kursaal ha tancat el 2018 amb gairebé 84.000 espectadors. En concret, amb 83.851, un nombre que s'acosta als 84.694 de l'any 2014, la xifra més alta assolida des de la reobertura del Kursaal, l'any 2007. Independentment d'això, el gerent del teatre ha explicat que, "el més important, no és si s'aconsegueixen o es perden 500.000 espectadors, sinó el fet que la tendència es manté i el teatre aconsegueix mantenir la xifra dels 80.000 espectadors".

El teatre continua sent el gènere amb més públic, i la venda d'entrades per internet ja arriba al 56%. Per altra banda, per tal de satisfer la demanda dels espectadors, les taquilles del Kursaal amplien horaris i atendran també durant els matins de dimarts a divendres.