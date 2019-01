Referències a la realitat local que enriqueixen el guió

Cabaret 33 pica l'ullet a la realitat local amb referències que ajuden a enriquir la història. No només hi ha un personatge que representa ser un nedador i waterpolista que s'entrena a la «nova» piscina municipal de Manresa de l'època, sinó que una antiga relació amorosa va veure la seva fi quan el noi va abandonar la qui llavors era la seva parella a la Patum de Berga just quan estava a punt de començar a la plaça de Sant Pere el salt de plens. I, sense fer cap spoiler, els carquinyolis manresans tenen un paper clau en la resolució del misteri.