Deu dels nous muntatges d'aquest semestre ja tenen assegurat el ple al teatre

La nova programació del Kursaal que va començar l'1 de gener passat oferirà una vuitantena d'espectacles fins al 8 de juny. Continua, com ahir explicava Joan Morros, el bon ritme en la venda d'entrades i una elevada ocupació. De moment, 3 dels 7 espectacles que s'han programat aquest any (Concert de Cap d'Any, El meu primer Nadal al Kursaal, i Bada botó) han exhaurit entrades. També els que es faran les properes setmanes, com ara els concert d'Els Pets (aquest cap de setmana), Sau i Antonio Orozco; les 5 sessions de Hits d'El Tricicle –el comiat de la companyia– i 2 de les 3 de l'obra Escape room. A més a més, Maremar, de Dagoll Dagom, ja té les 3 sessions pràcticament exhaurides, així com la d' Immortal de Bruno Oro, que tancarà la programació del semestre.



Joan Morros, coordinador d'El Galliner, destacava «la varietat» com un dels criteris importants a l'hora de confegir una programació que es vol que arribi «a tots els públics». Per a Morros, aquesta tasca és possible, d'una banda, per la participació de diferents entitats a l'hora de programar, a més d'El Galliner (Arrel, Club de la Cançó, Imagina't, La Crica, Gust de Jazz, Batecs i el Conservatori) i, de l'altra, per «la xarxa de persones que ens assessoren i que van a veure espectacles». Un grup que ara, va dir, s'amplia.