«Les distàncies» obté el premi Sant Jordi com a millor pel·lícula

El film Les distàncies, dirigit per Elena Trapé i amb l'actor manresà Miki Esparbé en el repartiment, va ser reconegut ahir com a millor pel·lícula dels 63ns premis Sant Jordi, que concedeix l'emissora Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya. Aquest diumenge, la cinta pot engruixir el seu historial de guardons perquè té 7 nominacions als premis Gaudí, entre els quals la de millor actor secundari per a l'intèrpret bagenc.

Bárbara Lennie va ser escollida millor actriu per les seves actuacions a Petra, La enfermedad del domingo, El reino i Todos lo saben; i Antonio de la Torre millor actor per El reino. El premi a la millor opera prima va ser per a Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico. En l'apartat internacional Lázzaro feliz, d'Alice Rohrwacher, va ser considerada millor pel·lícula, i Harry Dean Stanton millor actor internacional a títol pòstum per Lucky, i Vicky Krieps millor actriu internacional per El hilo invisible.

La resta de guanyadors es coneixerà més endavant. La gala de lliurament de trofeus es farà el 29 d'abril a Barcelona.