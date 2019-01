a.t.

Una nit tràgica amb tres-cents morts a.t.

La tragèdia va arribar la nit del 25 de setembre del 1962, quan l'aigua es va desbordar i les rieres del Vallès van arrossegar tot el que van trobar al davant. Tot i que no hi ha una xifra definitiva, es creu que van morir un miler de persones, tres-centes de les quals a Terrassa, escenari de la novel·la de Santi Baró. Entre les 9 i les 12 de la nit, van caure 225 litres per metre quadrat.