La Fira Mediterrània se situa com el tercer millor gran festival de músiques del món

La Fira Mediterrània de Manresa s'ha situat com a tercer millor gran festival dedicat a les músiques del món i ocupa la quarta posició al Top 10 global. Ho diu el jurat de la primera edició dels Festival Awards de Transglobal World Music Chart (TWMV), uns premis creats per aquesta xarxa internacional de crítics especialitzats en músiques del món. TWMC va ser fundat l'any 2015 per Ángel Romero (WorldMusicCentral.org, Estats Units), Araceli Tzigane i Juan Antonio Vázquez (Mundofonías, Espanya) amb l'objectiu de crear una xarxa de crítics musicals que treballen en la difusió regular de les músiques d'arrel i del món mitjançant qualsevol tipus de mitjà. Així, en formen part representants de la majoria de les regions. Pel que fa al rànquing, davant del certamen manresà i empatats en primera posició hi ha el festival australià WOMADelaide i el coreà Jeonju Int'l Sori Festival. Aquests dos festivals també ocupen el primer lloc del Top 10 Global, seguits pel World Music Festival Bratislava (a Eslovàquia) i la Mediterrània.