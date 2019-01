Gossos, Mas, Careta, Badrenas, Savall i Stroika, als Enderrock

Ja es coneixen els noms dels nominats de la votació popular dels Premis Enderrock 2019 que passen a la segona volta. Aquesta nova fase s'allargarà fins al 3 de febrer; el dia 7 es faran públics els finalistes i s'obrirà la tercera i última ronda de votació popular que culminarà el dia 18. I entre els nominats, 5 noms de la Catalunya Central: els manresans Gossos (millor disc de pop-rock per Paraules que no s'esborren imatges que no se'n van); el solsoní Roger Mas (millor disc de cançó d'autor amb Parnàs); l'avi-nyonenca Alba Careta Quintet amb Orígens i la manresana Laia Badrenas amb Ànima groovera (millor disc de jazz), i l'igualadí Jordi Savall (millor disc de clàssica amb Terpsichore: L'apothéose de la danse baroque). La Stroika aspira al premi de millor sala de concerts.