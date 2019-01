Els igualadins JoKB publicaran l´1 de febrer el seu disc de debut en format d´àlbum visual

Després de dos anys actuant per diferents escenaris d'arreu de Catalunya, la banda igualadina JoKB publicarà el proper divendres 1 de febrer el seu primer disc "Ohana" en format d'àlbum visual, una proposta pionera al nostre país. Làlbum visual està format per videoclips de totes les cançons d'un disc i s'està consolidant com un nou format promocional musical, un híbrid entre cinema, video i música.

"Si ho fes" és el videoclip del primer avançament de l'àlbum. Una de les cançons més tranquil·les i assossegades del disc i de sonoritat clarament pop amb tocs de reagge, que relata un determinat estat d'ànim en una relació sentimental. En el videoclip veiem la banda interpretant la peça en directe i, per a l'ocasió, compten amb la col·laboració de la formació Blu May, integrada per Carlota Busquets i Sara Roy. Les dues artistes, que ja van compartir amb Maria Farrés la formació Noah, s'han implicat també en el procés de producció de "Si ho fes". El tema ha estat enregistrat, produït i mesclat a La Atlàntida Estudio per Mario Patiño i masteritzat per Yves Rousel.

"Si ho fes" és un dels nou videoclips que la banda va rodar en cinc dies en un total de quinze localitzacions diferents. Concretament, aquest es va enregistrar en un hangar de l'Aeròdrom d'Igualada-Òdena amb Jordi Estapé a la direcció i Henry Hill a la direcció de fotografia. JoKB s'ha ocupat de la producció del clip, en col·laboració amb la productora anglesa 200 films.

La banda ja té confirmades les primeres dates de presentació d'una gira que donarà el tret de sortida el 27 de febrer a la sala Apolo 2 de Barcelona.