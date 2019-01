Mishima, Anna Roig i Guillem Roma actuaran en els Festivals de l'Alta Segarra

L'organització dels Festivals de l'Alta Segarra ha confirmat la participació de Mishima, Anna Roig i Guillem Roma en la quarta edició del certamen, que tindrà lloc del 12 al 27 de juliol en tres poblacions del territori, Calaf, Castellfollit de Riubregós i Veciana. Tot i això, els responsables dels festivals encara no han concretat on actuarà cada grup ni el cartell complert.

El dia 13 de juliol serà el torn de Mishima, que presentarà el seu darrer disc, Ara i res. El següent cap de setmana, concretament el 19 de juliol, Anna Roig mostrarà les virtuts del seu nou espectacle, La tendresse, on la intèrpret del Penedès i la formació de catorze músics liderada per Àlex Cassanyes faran pujar a l'escenari les cançons d'autors com Jacques Brel, Claude Nougaro i Serge Gainsbourg, entre d'altres.

El dia 26 de juliol, Guillem Roma i el músic Alessio Arena -que va col·laborar amb l'osonenc en el disc Connexions- mostraran la seva música polièdrica farcida de referències estilístiques. Durant el concert, a més, Roma presentarà el nou treball, L'altra vida de les cançons, que sortirà publicat aviat i en el que l'artista transforma el seu propi repertori.