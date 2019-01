«De aquí no sales», el nou sorprenent i enigmàtic videoclip de Rosalía

Rosalía torna amb molta força després dels seus èxits «Malamente» i «Pienso en tu mirá» i ara ens presenta una peça audiovisual completament nova i carregada de simbolisme. La cantant de Sant Esteve Sesrovires ens transporta amb «De aquí no sales» als molins de la novel·la de «El Quijote» on s'exhibeix amb el seu toc particular i la seva coneguda fusió de gèneres amb el flamenc.

Diana Kunst i Mau Morgó firmen un videoclip que ha vist la llum a Youtube aquest dimarts 22 de gener i que no ha deixat indiferent als seus fans, ja que s'està parlant molt sobre l'excés de simbolisme i els seus expressius pentinats. Però, el què fa guanyar admiradors a l'artista és la revolució que fa amb el flamenc en cadascun dels seus treballs.

La catalana es troba en un moment dolç. Ha rebut el vistiplau de la reina del pop Madonna a Instagram i el seu disc «El mal querer» està entre els millors de totes les llistes del món.

El videoclip «De aquí no sales» ja acumula gairebé 1 milió de visualitzacions a Youtube i això que fa menys de 24 hores que s'ha publicat. Aquí el podeu veure i escoltar.