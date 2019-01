«Roma», de Cuarón, fa bons els pronòstics

Era una aposta segura i no ha fallat. Roma, del mexicà Alfonso Cuarón, engega la cursa dels Oscars amb deu nominacions, entre elles millor pel·lícula, millor direcció i millor guió. Cinc són per al seu oscarizat director i productor ( Gravity), que signa el seu film més personal, inspirat en la seva infantesa. Produïda per la plataforma Netflix, Roma ja ha fet història: és la primera producció en llengua castellana que és candidata a la gran categoria dels premis de Hollywood, que arriben a la 91a edició i que es lliuraran el 24 de febrer al Dolby Theatre de Los Angeles; i, pel que sembla, sense presentador/a. Per cinquè cop, un film competeix per l'estatueta a millor película i millor film de llengua no anglesa en la mateixa edició, un doblet que mai no ha aconseguit ningú. Només la xinesa Tigre y dragón (en llengua no anglesa) havia aconseguit tantes candidatures com el film de Cuarón.

També amb deu nominacions surt al quadrilàter cinematogràfic La favorita, el drama d'època dirigit pel grec Yorgos Lanthimos, amb candidatures a millor pel·lícula, direcció, guió original i a les seves actrius. Amb vuit (entre altres, pel·lícula, direcció i actor) hi ha El vicio del poder, el biopic de Dick Cheyney protagonitzat per Christian Bale, i el remake de Ha nacido una estrella, dirigit per Bradley Cooper i protagonitzat per Lady Gaga, que fa doblet en la categoria de millor actriu protagonista i millor cançó. Amb set nominacions han quedat els superherois Black Panther de Marvel. La resta de films que aspiren a endur-se l'Oscar a la millor pel·lícula de l'any són Infiltrado en el KKKlan, Green Book, i l'aclamada pel públic Bohemian Rhapsody.

Els candidats al premi al millor director són Cuarón ( Roma), Lanthimos ( La favorita), Spike Lee (que s'estrena amb Infiltrado al KKKlan), Pawel Pawlikowski ( Cold War) i Adam McKay ( El vicio del poder). I per primer cop en la història dels premis de Hollywood, dos dels candidats a millor direcció competeixen també en films de llengua no anglesa.

A l'Oscar a la millor actriu protagonista hi aspiren Glenn Close per La buena mujer, Yalitza Aparicio per Roma, Lady Gaga per Ha nacido una estrella, Melissa McCarthy per ¿Podrás perdonar-me algún dúa? i Olivia Colman per La favorita. Quant a les interpretacions masculines, el gran favorit és Christan Bale, en la pell de l'exvicepresident Dick Cheney a El vicio del poder. Comparteixen aspiració Viggo Mortensen per Green Book, Bradley Cooper per Ha nacido una estrella, Willem Dafoe per Van Gogh, a las puertas de la eternidad i Rami Malek per la seva caracterització com a Fredie Mercury a Bohemian Rhapsody. Ethan Hawke ha quedat fora tot i la seva brillant actuació a First Reformed.

Els nominats a millor actor de repartiment són Adam Driver per Infiltrado en el KKKlan, Sam Elliott per Ha nacido una estrella, Richard E. Grant per ¿Podrás perdonarme algún dúa?, Sam Rockwell per El vicio del poder i Mahershala Ali per Green Book. En la categoria femenina competeixen Marina de Tavira per Roma, Amy Adams per El vicio del poder, Regina King per El blues de Beale Street, i Emma Stone i Rachel Weisz, totes dues per La favorita.

L'únic espanyol nominat en aquesta edició és Rodrigo Sorogoyen, que aspira a l'Oscar al millor curt de ficció per Madre.