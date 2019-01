La companyia Les Hommes Approximatifs porta el Teatre Lliure a un viatge d'exili amb «Saigon»

La companyia Les Hommes Approximatifs porta al Teatre Lliure de Montjuïc aquest divendres i dissabte la producció 'Saigon' amb text i direcció de Caroline Guiela Nguyen. L'obra és un relat coral i èpic sobre l'exili i els vincles culturals amb les colònies que s'ambienta en un restaurant vietnamita a París. Un quadre històric, familiar i sentimental que proposa un viatge a través del temps amb onze actors –professionals i amateurs- que, com els personatges, provenen d'horitzons llunyans amb la guerra d'Indoxina com a teló de fons.

Marie-Antoinette és una vietnamita que va arribar a França el 1956. Al cartell del seu restaurant hi ha escrit Saigon, com el d'altres mil establiments amb aquest mateix nom a França i rèplica del que regentava a l'antiga capital d'Indoxina. Està situat al número 176 de l'Avinguda de Choisy, a París, té una sala per a 40 comensals i n'és la gerent. S'hi parla vietnamita i es canten cançons d'amor, en vietnamita i en francès.

Un mateix lloc per a dos espais, Saigón i París, i un retorn impossible al primer, ja convertit en Ho Chi Min. La trama deambula entre el 1956, abans de l'exili de Vietnam, i el 1996, el present a París, en el qual els personatges que van fugir de la francesa Indoxina vaguen com a fantasmes sense orígens clars.