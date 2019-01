Dos jugadors del Baxi conviden a veure cinema de terror als Carlins

Les obres de millora al teatre d'Els Carlins, situat en ple Barri Antic, van fent passos endavant. D'una banda, s'ha tancat la campanya de micromecenatge, havent superat la xifra de 6.000 euros que s'havien fixat de recaptar els responsables de la sala. 65 persones han col·laborat per aplegar 6.575 euros. «Estem molt contents», remarca Josep Soler, president de la Fundació Privada Cultura i Teatre, propietària i gestora del teatre. D'altra banda, s'inicia l'organització de tres actes que també tenen com a objectiu aconseguir fons per pagar una intervenció que enguany està valorada en 125.000 euros i que inclou la rehabilitació de l'interior de la sala, que ara presenta una imatge degradada, i també la renovació del sistema de climatizació.

Després del micromecenatge, les accions sota el nom de #VaCarlins arrencaran ja dissabte de la setmana que ve, 2 de febrer, amb 12 hores de cinema de terror. «No és una idea nova, sinó un esdeveniment que ja s'havia fet a la Sala Ciutat i que es fa a altres llocs, com el Festival de Sitges. No volem que sigui una simple projecció, sinó un acte lúdic. El públic podrà entrar i sortir i es trobarà amb sorpreses. No podrà mirar les pel·lícules tan tranquil». La llista de pel·lícules que es projectaran és plena de clàssics, que van del 1958 (Dràcula) fins al 1986 (La mosca), passant per El exorcista, Alien... Les entrades anticipades costen 7 euros; i a taquila es podran comprar per 10. Ara bé, qui vagi disfressat, no haurà de pagar. I, en la línia de teixir aliances amb altres entitats («la sala està al servei de la ciutat i cal que la ciutat se la faci seva», proclama Soler), els jugadors del Baxi Manresa Álvaro Muñoz i Andy Toolson, protagonitzen un vídeo promocional d'aquesta proposta de terror.

La segona proposta, ja amb la sala sense cadires per poder emprendre les obres (l'equipament estarà tancat tot el març), tindrà lloc el 23 de febrer dins de la Fira de l'Aixada. L'espai es convertirà en una taverna medieval que acollirà una recepció al rei Pere III després de la representació del Misteri de la Llum al Carme. I, per acabar, es farà un festival musical el 2 de març, amb 6 hores de concerts amb grups locals. En tots dos casos, l'entrada serà lliure i es demanaran aportacions solidàries per realitzar les millores.