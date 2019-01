El llibreter de The Mysterious Bookshop

«La xerrada d'Otto Penzler és imprescindible. Primer va muntar una editorial i després una llibreria, la llegendària The Mysterious Bookshop de Nova York. És un dels màxims especialistes mundials del gènere i escoltar-lo ha de ser un luxe. Ha guanyat diferents premis, com l'Edgar del 1977 per Encyclopaedia of Mystery and Detection i el prestigiós Ellery Queen del 1994 per la seva contribució editorial. Navona va publicar el 2014 American Noir, una recopilació que va fer amb Ellroy dels millors contes del gènere al segle XX». Divendres, 1 de febrer, 18.30 h. Aribau Multicines.