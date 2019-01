La microhistòria de dues amigues aventureres

Dues amigues, després d'una nit de marxa, apareixen en un lloc desconegut per a elles. On les deu haver portat el seu afany d'aventures? Han trobat el que buscaven? Hi ha etapes a la vida en què s'ha de viure cada moment com a únic i irrepetible. Aquest és l'argument d' Ada & Eva en el Paraíso, l'obra de microteatre que proposa avui Barlins Teatreria. És un muntatge amb dramatúrgia i direcció a càrrec de Guillem López. Les dues protagonistes són interpretades per les actrius Àngels Vilaplana i Roser Justícia.