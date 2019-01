Mishima, Anna Roig i Guillem Roma actuaran als Festivals Alta Segarra

Mishima, Anna Roig i Guillem Roma són els primers artistes confirmats de la quarta edició dels Festivals Alta Segarra, una proposta itinerant, cultural i gastronòmica que arriba a la quarta edició i que se celebrarà durant tres caps de setmana de juliol, del 12 al 27, en tres poblacions diferents.

El quintet barceloní que lidera David Carabén obrirà el festival el cap de setmana del 12 de juliol per presentar el seu darrer disc, Ara i res. Enregistrat tres anys després del reconegut L'ànsia que cura, el vuitè disc de la banda reforça la seva característica doble d'aposta per contundència en el so i una cura especial en les lletres.

El divendres 19 de juliol, la cantant i compositora Anna Roig tornarà als escenaris per presentar el seu nou espectacle, que neix de la unió entre les cançons franceses que més li agraden i les exquisides composicions d'Àlex Cassanyes. En aquest nou espectacle, La tendresse, la intèrpret penedesenca estarà acompanyada de la formació de Cassanyes, una big band formada per catorze músics, per fer reviure les cançons de Jacques Brel, Claude Nougaro, Serge Gainsbourg...

Guillem Roma pujarà a l'escenari el divendres 26 de juliol i ho farà acompanyat del seu amic i músic Alessio Arena, qui també ha participat en el seu disc Connexions. L'artista osonenc presentarà el seu nou treball discogràfic, L'altra vida de les cançons, que està a punt de publicar.