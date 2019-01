Un mural artístic d'uns 25 metres embelleix un tram del carrer Vilanova de Manresa

Amb la voluntat de continuar millorant la imatge i revitalitzant els carrers del Centre Històric de Manresa, avui s'ha presentat al carrer Vilanova un mural urbà d'uns 25 metres lineals, realitzat per l'artista manresà establert a Berga, Berni Puig.

Aquesta nova creació artística de suma a les diferents iniciatives impulsades darrerament a façanes i espais públics de la ciutat -Projecte Murs Plàstics i Projecte Manresa Art Urbà- i que posen de manifest la bona entesa i la suma de complicitats entre veïns, comerciants, artistes, propietaris i Ajuntament amb l'objectiu de contribuir a millorar l'espai urbà, la fesomia d'alguns carrers i, alhora, posar en valor el treball dels artistes locals.

En aquest cas, el mural s'ha plasmat a les façanes dels números 7, 9 i 11 del carrer Vilanova, a les immediacions de la Plana de l'Om i d'una zona que darrerament s'ha revitalitzat comercialment.

L'acte de presentació d'aquesta nova creació artística s'ha fet aquest migdia amb la presència de l'artista Berni Puig; del Comissionat del Centre Històric, Pere Gassó; i les representants veïnals i de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Gispert i Rodalies; Carme López (Forn de pa Ramon i Damià) i Estrella Fernández (L'Ingredient).

Berni Puig és un artista reconegut que l'any passat va ser guardonat amb el premi Tendències de Regió7 i enguany també és el coautor del cartell de la Transèquia. En aquest mural del carrer Vilanova, l'artista presenta una creació amb elements al·legòrics al comerç i a l'artesania. És una actuació que, a més d'embellir l'entorn, dona llum i s'associa simbòlicament a la idiosincràsia històrica del Barri Antic.

L'artista manresà ha manifestat que "per fer l'obra he treballat amb colors bàsics i m'he inspirat en les botigues d'oficis del carrer, especialment en els establiments de noves artesanies que estan sorgint al Centre Històric". Berni Puig ha explicat que el mural ha estat un dels més difícils que he realitzat "a causa de la llargada, la textura i el relleu de l'espai treballat". Finalment, l'artista ha qualificat de "molt bona" la iniciativa municipal d'apostar pels artistes locals a l'hora d'impulsar aquests accions als carrers de la ciutat.



Una dinàmica a incentivar



La necessitat d'actuar en aquest sector del carrer Vilanova la va plantejar el Comissionat del Centre Històric. La voluntat municipal de millora en aquest espai es va traduir en gestions davant la propietat de l'immoble que va acceptar la proposta i va col·laborar en l'execució del projecte.

El cas d'èxit d'aquest tram del carrer Vilanova és, a parer del Comissionat, Pere Gassó, "una mostra del model a seguir en d'altres espais en d'altres espais degradats, sempre amb la voluntat que el Centre Històric sigui un espai de vida i convivència". Afegeix que "hem d'aprofundir en la dinàmica de col·laboració efectiva entre totes les parts. La societat pressiona l'Ajuntament i nosaltres hem de respondre amb accions, sovint trenant acords amb la propietat privada i entitats".

Gassó ha subratllat la voluntat de continuar en aquesta línia de treball per donar més vida i màxima activitat econòmica al Centre Històric "i no només de forma unilateral des de l'Ajuntament, sinó amb la contribució col·lectiva de veïns, comerciants i propietaris".

En el cas de la rehabilitació d'habitatge hi ha experiències interessants a Manresa, com la Masoveria Urbana, un treball conjunt de Càritas, propietaris, futurs llogaters i Ajuntament per rehabilitar pisos en condicions deficients i posar-los a l'abast de famílies amb pocs recursos. Actualment, diferents regidories i el propi Comissionat estan treballant coordinadament per intentar que incrementi el nombre d'habitatges que es posen al mercat a partir d'altres línies de treball.