Un nou investigador per a Benjamin Black

«L'escriptor irlandès, que signa les seves obres de gènere negre amb el pseudònim de Benjamin Black. Per a mi, les més interessants són les protagonitzades per Quirke, un metge forense. Ambientades en el Dublín dels anys 50, Banville sap reflectir totes les xacres que amagava una societat on el catolicisme era llei. Black ha signat una desena de novel·les amb Quirke. Acaba de publicar Els llops de Praga (Bromera/Alfaguara), una novel·la negra ambientada al segle XVI i protagonitzada per l'erudit Christian Stern» . Dissabte, 2 de febrer, 19.45 h. Aribau Multicines.