Tall de trànsit a diversos carrers del Centre Històric, avui, pel rodatge d'«Hache»

Avui, nou dia de rodatge de la sèrie Hache, de Netflix, a Manresa. És per aquest motiu que la regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa comunicava ahir que avui es tallarà el trànsit a diversos carrers del Centre Històric. Fins divendres es prohibirà l'estacionament en un dels dos aparcaments de zona blava del carrer de la Dama (a tocar de la Fàbrica de l'Anònima) i avui es produiran les afectacions següents al trànsit: de les 11 a les 3 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles al carrer de la Dama i carrer Llussà; de les 2 a les 4 de la tarda es tallarà el trànsit de vehicles al carrer del Carme i el Passatge dels Amics. Els cotxes es desviaran pel carrer Sobrerroca en direcció a la plaça Major (el control d'accés no serà operatiu); de 2/4 de 5 de la tarda a les 8 del vespre es tallarà trànsit de vehicles al carrer de Sobrerroca. S'invertiran de sentit de circulació els car-rers Joc de la Pilota, Carme i Cap del Rec per donar accés a la plaça Major. I de les 8 a 2/4 d'11 de la nit es faran talls de trànsit puntuals al carrer de Sant Miquel per al rodatge al carrer d'en Botí i al carrer de les Beates.

El rodatge d' Hache a la capital del Bages va començar el novembre. La sèrie, amb la producció de Weekend Studio i la direcció de Jorge Torregrossa, la protagonitzen Adriana Ugarte i Javier Rey.