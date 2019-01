«Els camins històrics de la Catalunya Central», a les Jornades de Patrimoni

«Els camins històrics de la Catalunya Central». Aquest és el tema de les setenes Jornades de Patrimoni que promou el Centre d'Estudis del Bages (CEB) i que comencen avui (19.30 h) amb una conferència de Joan Rovira Merino, un dels impulsors de la recuperació del Camí de Marina, a la sala d'actes del Col·legi d'Arquitectes (Casa Lluvià). Les jornades, gratuïtes, continuaran dissabte al matí i el dia 2 de febrer es farà un recorregut pels camins històrics dels voltants de Manresa.

Com explica Francesc Comas, president del CEB, la intenció de les jornades, que en els darrers anys han tractat sobre patrimoni ferroviari al Bages o patrimoni miner és, precisament, «donar valor a diferents aspectes d'aquest patrimoni per evitar, tant com sigui possible, que es continuï perdent». Enguany, hi ha com a tema els camins històrics, que, a la comarca, explica Comas, «encara s'han preservat bastant».

Coorganitzades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya de la demarcació de les Comarques Centrals, la Fundació Aigües de Manresa – Parc de la Sèquia, l'Arxiu i el Museu Comarcal del Bages, les jornades posaran l'accent en la situació dels camins històrics de la nostra àrea, com els camins rals, camins de bast i camins de transhumància. Alguns d'aquests recorreguts «que van permetre connectar persones i idees», explica Comas, s'han mantingut en el temps, i d'altres «s'han convertit en carreteres». Això és evident, sobretot, «a la costa», en contraposició al «Pirineu, on es mantenen perfectament».

Precisament, la conferència que avui obre les jornades oferirà una visió sobre el Camí Ramader de Marina, que va de la Cerdanya al Penedès –amb el pas de la transhumància per la Catalunya Central– i s'acompanyarà d'una exposició que recull tota la història de la recuperació d'aquest antic camí ramader.

Demà, dissabte, les jornades canvien de format i, en comptes d'oferir les tres conferències habituals, explica Comas, es faran vuit comunicacions de deu minuts de diferents estudiosos i historiadors locals que permetran «fer una radiografia més completa del tema». A partir de 2/4 d'11 del matí, a la Casa Lluvià, parlaran Assumpta Muset («Camins al monestir de Montserrat»); Raquel Valdenebro («Viure dins la muralla de Manresa: portals, camins i ponts»; Mireia Vila («Vila de Santpedor, portals i camins») i Jordi Griera («Camí ral de Manresa a Barcelona per coll de Daví»). Després d'una pausa de mitja hora, a les 12 del migdia es reprendrà la sessió amb Jordi Suades («L'antic camí romeu de Manresa a Montserrat per Castellgalí»); Jordi Piñero («L'antic camí ral de Can Maçana»); Lluís Virós («La transformació de camins rals en carreteres») i tancarà les jornades l'advocat Lluís Matamala, que parlarà dels aspectes legals d'«Els camins com a patrimoni públic i la seva protecció».



Sortida el 2 de febrer

A la sortida del dissabte 2 de febrer es farà un recorregut (unes dues hores) per camins històrics del sud de Manresa. El punt de trobada serà l'aparcament del camp de futbol del CE Manresa (Congost), a 2/4 de 10 del matí, i està pensada «per a tots els públics». La guiarà Marc Vilarmau, autor de diferents llibres sobre rutes i camins de la comarca. Es recomana fer inscripció prèvia a cebages@cebages.org.