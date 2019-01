David Victori dirigeix el curt amb què Oques Grasses presenta noves cançons

La banda catalana Oques Grasses ha donat a conèixer dues cançons noves a través d'un curtmetratge musical rodat a Hollywood, dirigit pel cineasta manresà David Victori i protagonitzat per l'actor Jan Cornet, segons va informar la seva discogràfica. El curtmetratge, que ja es pot veure en les xarxes socials, consta de dos episodis que són els videoclips de les cançons Torno a ser jo i In the night, els primers avenços del que serà el seu nou disc, Fans del sol.

David Victori es va donar a conèixer al gran públic quan va guanyar el Festival Internacional de YouTube que apadrinen Ridley Scott i Michael Fassbender. L'actor de Terrassa Jan Cornet va guanyar un Goya com a intèrpret revelació pel seu paper a La piel que habito, de Pedro Almodóvar.

Fans del sol, que serà el quart disc d'Oques Grasses, arribarà a les botigues el 8 de febrer per mitjà de Halley Records i s'estrenarà en directe a la Telecogresca el 6 d'abril al Parc del Fòrum de Barcelona. Oques Grasses també actuaran a Londres (21 de febrer), Cardiff (22 de febrer), París (14 de març), Brussel·les (15 de març), Pamplona (29 de març) i Bolonya (27 d'abril).