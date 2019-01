Manresa tanca la capitalitat de la cultura catalana amb més de 60.000 espectadors

L'Ajuntament de Manresa fa un balanç positiu de la capitalitat de la cultura catalana que la ciutat ha protagonitzat durant el 2018 i que ha rebut més de 60.000 espectadors. En total s'han programat 236 activitats en més d'un centenar d'espais. Els moments més destacats, segons el consistori, han estat la Festa del Riu i l'espectacle Lux Mundi. L'Ajuntament ha destacat que els festivals de dansa i circ i la Festa del Riu quedaran com a llegat de la capitalitat per a la ciutat i es repetiran en properes edicions. Durant la roda de premsa de valoració d'aquest divendres s'ha destacat que la capitalitat ha servit a Manresa per programar espectacles inèdits i multitudinaris com, per exemple, l'espectacle de cloenda Lux Mundi que va omplir deu sessions i va portar 5.500 persones a la basílica de la Seu.

L'alcalde, Valentí Junyent, ha destacat que amb la capitalitat s'han assolit objectius com que l'esdeveniment fos un element de projecció de la ciutat arreu de Catalunya. I ha destacat que molts han lloat la "vitalitat cultural" de la ciutat. A més, la capitalitat també ha generat oportunitats com el fet de ser seu de la Universitat Catalana d'Estiu i la redescoberta d'espais de Manresa que havien caigut en l'oblit.

Segons el batlle, amb la capitalitat "s'ha contribuït a reforçar la manresanitat". L'alcalde ja té la vista posada al projecte Manresa 2022 que, segons ell, "també ha de ser un gran element de projecció de la ciutat i en el qual la cultura hi ha de jugar un paper important".

La regidora de Cultura, Anna Crespo, ha destacat que amb la programació de les activitats es va apostat pels artistes de casa, "sovint escampats pel món, els hem aplegat i els hem fet copartícips del projecte".