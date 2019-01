Un mural que dona vida al carrer Vilanova

Amb la voluntat de millorar la imatge i continuar la revitalització del Centre Històric de Manresa, ahir es va presentar un mural de vint-i-cinc metres obra de l'artista manresà Berni Puig al tram del carrer Vilanova entre els números 7 i 11. La intervenció és el resultat de la bona entesa i col·laboració entre veïns, comerciants, propietaris i l'Ajuntament de la ciutat. Una iniciativa que se suma a les impulsades darrerament a façanes i espais públics a través de projectes com Murs Plàstics i MUR (Manresa Art Urbà).

Pere Gassó, comissionat pel Centre Històric de Manresa, explicava ahir al migdia que «es tracta d'un projecte amb la intenció de donar més vida als carrers perquè siguin més amables. Que hi hagi el màxim d'activitat econòmica possible i vida als habitatges». Gassó remarcava «el treball col·laboratiu entre veïns, botiguers, propietaris, el món artístic i el mateix Ajuntament. El procés ha funcionat bé i ens agradaria que es reproduís en altres car-rers». En aquest tram del carrer Vilanova «les façanes no responien a les necessitats que té el Centre Històric», i encara que «sigui una actuació que tingui una durada limitada», no amagaven la satisfacció pel resultat.

Quan Berni Puig, establert a Berga i guardonat l'any passat amb el premi Tendències de Regió7, va rebre l'encàrrec de l'Ajuntament de pintar el mural «se'm va suggerir si em podia inspirar en les antigues botigues i oficis que hi havia en aquest carrer. Vaig buscar a la web manresana Apugem la persiana, però no hi havia gaire informació fotogràfica, així que vaig fer una proposta sobre les noves artesanies del barri antic i d'aquesta manera donar-los suport». Així el mural, a banda de representar la gent que passeja pel carrer, el formen la imatge d'un sastre, inspirat en Killing Weekend; Blackfish tattoo i, finalment, una fusteria, fent referència a una botiga de marcs ubicada en aquest carrer. «No és publicitat, simplement va ser una inspiració». Segons l'artista, la realització del treball no ha estat fàcil «per les característiques de l'espai. Hi ha molta textura a la paret, molt relleu, el mural està molt a prop de l'espectador i la llargada fa que dificulti una mica la visió a primera vista. És un mural per recorre'l, per anar-lo llegint i, per tant, havia de ser molt acurat en els detalls i les línies». El mural és de colors vius («era una de les pautes») tot i que «habitualment jo ja treballo amb colors bàsics, no busco secundaris ni terciaris».

La presentació, ahir, va tenir la presència de Gassó, i de les representants veïnals i de l'Associació d'Amics i Comerciants de la Plaça Gispert i Rodalies, Carme López (Forn de pa de la Ramona i el Damià) i Estrella Fernández (L'Ingredient).