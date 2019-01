Una pallissa al carrer Sobrerroca

Com és que un home vestit amb americana i corbata està fent estiraments al mig del car-rer Sobrerroca de Manresa? Resulta que està a punt de participar en l'agressió a un home que obre la porta del número 25 i que, en breus moments, acabarà ensangonat per terra víctima dels cops. L'escena descrita es va repetir ahir a la tarda més de mitja dotzena de vegades perquè la pallissa fes tot l'efecte de ser ben real.

El rodatge de la sèrie de televisió Hache, per a la plataforma Netflix, va tornar a Manresa en una llarga jornada que va portar les càmeres a l'aparcament del carrer de la Dama, al carrer del Carme, Sobrerroca i, ja a la nit, als carrers d'en Botí i Beates. I, entre el repartiment, tota una estrella com Eduardo Noriega, que va treballar al matí i a darrera hora, i va descansar la resta del dia.

El gruix del rodatge al carrer Sobrerroca va tenir la companyia d'un fred que obligava els actors a cobrir-se amb abrics i l'enrenou d'un trànsit de persones i vehicles que quedava paralitzat cada cop que l'ajudant de direcció demanava silenci i la claqueta anunciava una nova presa. Hache tracta del tràfic d'heroïna a la Barcelona dels anys 60 i, per recrear aquell moment, Manresa és un dels escenaris escollits per la productora Weekend Studio. Adriana Ugarte i Javier Rey acompanyen Noriega com a caps de cartell d'una sèrie que al febrer i al març tornarà a la ciutat per rodar més escenes dels vuit primers capítols.