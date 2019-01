Salva Racero treu el primer senzill del seu nou projecte

Després d'haver estat el cantant de Lax'n'Busto durant una dècada, el manresà Salva Racero comença la seva carrera en solitari amb el reconegut productor sabadellenc Xasqui Ten, que ha treballat amb artistes com David Bisbal, Santana, Shakira o Brian Cross, entre d'altres i que és al darrere de programes televisius com OT, o Tu cara me suena.



Vaig, el primer senzill del seu primer EP en solitari, que veurà la llum el proper mes d'abril, ja està disponible des d'ahir a diferents plataformes digitals com YouTube. La cançó, que transita pel pop de tall clàssic, la signen Racero i Xasqui Ten i tindrà la seva versió en català, en castellà i en anglès, i un videoclip que es presentarà a principis de febrer. El manresà, que va gravar 8 discos amb Lax'n'Busto, amb qui va compartir escenaris des del 2007 al 2017, va començar la seva carrera professional treballant en diferents musicals com com Notre Dame de París o Mar i Cel de Dagoll Dagom. El primer disc que va enregistrar amb la banda d'El Vendrell va ser Relax (Música Global, 2007), produït per Sylvia Massy.



El març passat, Racero va estrenar a Cervera el seu primer projecte professional després del seu comiat de la banda. Juntament amb el pianista Dani García, i en el marc del Festival de Pasqua de la capital de la Segarra, el vocalista va presentar l'espectacle Maridatges musicals, en el qual unia la seva passió artística amb la del vi.