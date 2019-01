Els Pets exhibeixen tot el seu carisma al Kursaal

Un Teatre Kursaal de Manresa no tant sols ple sinó també entusiasmat des del minut zero va gaudir divendres a la nit la primera aparició d'Els Pets a la ciutat en els últims quatre anys. La banda de Constantí, amb els incombustibles Lluís Gavaldà, Joan Reig i Falin Cáceres i Jordi Bastida, Marcel Caballé i Joan-Pau Chaves completant el grup dels directes, es va ficar el públic a la butxaca amb un repertori basat principalment per les cançons del darrer treball, Som. Fidels a la seva història, però, Els Pets tampoc van renunciar a fer una clucada d'ull als seguidors més veterans i van interpretar temes com La vida és bonica però complicada -dedicada als presos i les preses polítiques- i Jo vull ser rei.