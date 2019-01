Sant Fruitós vibra amb Els Catarres

Dins la programació de la Festa Major d'Hivern de Sant Fruitós de Bages, divendres a la nit va actuar, al pavelló municipal, el grup Els Catarres, que va presentar les cançons del seu darrer disc, Tots els meus principis. La formació també va interpretar altres peces més antigues com

Tintín, Invencibles i Jenifer, i va cloure el concert amb la cançó bandera del seu últim àlbum, Fins que arribi l'alba.

Més de mil persones, la majoria joves, van vibrar durant 90 minuts amb l'actuació del trio d'Aiguafreda i Centelles -integrat per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells- que tornaven a la localitat bagenca després de tres anys de l'última vegada que hi van ser. Tant el públic com els artistes es van mostrar molt reivindicatius, van cridar consignes a favor de la llibertat dels polítics que són a la presó o a l'exili, sobretot abans i després de la cançó El setge.

Després del concert d'Els Catarres, la festa va continuar al pavelló amb una sessió de música a càrrec de DJ Arzzett D'aquesta manera, es va mantenir el caliu i la temperatura, que els protagonistes de la nit havien deixat molt amunt.

En el marc de la festa major, per a avui hi ha programades diverses visites guiades a les dependències del monestir de Sant Benet de Bages, a partir de les 11 del matí fins a la 1 del migdia.