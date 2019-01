Navàs col·loca demà una nova placa Stolpersteine en memòria de Miquel Obradors Mas

Miquel Obradors Mas, nascut a Navàs el 13 de setembre del 1900 i deportat al camp de concentració nazi de Neuengamme el 18 de juliol del 1944, serà el sisè homenatjat amb una placa Stolpersteine, que se sumarà a les instal·lades el 2015 a Navàs i a Palà de Torroella, en honor a Antoni Barberà Pla, Esteve Flotats Caus, Jaume Obradors Grífol, Ramon Sala Besa i Josep Soler Torrens. Navàs va ser el primer municipi de l'estat en homenatjar els deportats amb les plaques Stolpersteine, que signa l'artista alemany Günter Demnig i que després es va estendre per diferents ciutats de la Catalunya Central, com Manresa o Igualada.

La llamborda es col·locarà demà dimarts, 29 de gener, al costat de les altres quatre, a la Plaça de l'Ajuntament, 80 anys després que les tropes franquistes entressin al municipi; i 20 anys després, per commemorar l'efemèride, el 1959 s'inaugurava l'actual edifici de l'Ajuntament, situat estratègicament per tapar la Cooperativa Obrera «La Fraternitat», de la qual Obradors n'havia estat vinculat.

Els nets de Miquel Obradors Mas desconeixien que el seu avi havia estat deportat a un camp nazi; l'últim que sabien era que que s'havia exiliat a França acabada la Guerra Civil. No va ser fins el maig del 2018 que van saber la veritat: Miquel Obradors Mas havia estat deportat al camp de concentració alemany de Neuengamme. No se sap si va sobreviure o no. La descoberta de tot plegat ho va ser gràcies al centre de documentació International Tracing Service d'Alemanya, a través de l'Amical de Neuengamme, que s'encarrega de retornar les pertinències personals d'aquelles persones que van ser deportades en aquest camp.

A més de la col·locació de la placa Stolpersteine, la regidoria de Cultura ha editat 150 dossiers en què hi apareixen els perfils biogràfics dels sis homenatjats i el treball sobre memòria històrica realitzat per l'Ajuntament de Navàs; aquests llibrets es repartiran a la biblioteca, a les famílies i als centres escolars de Navàs.

Qui era Miquel Obradors Mas?

Naixement: Navàs, 13 de setembre del 1900

Mort: desconeguda

Va néixer a Navàs el 13 de setembre de 1900, tot i que fou inscrit al registre civil l'1 d'octubre del mateix any. Era el fill hereu de Ramon Obradors Serra i de Margarida Mas Montañá, ambdós d'El Mujal, però de seguida va anar a viure a Navàs, on es va casar amb la Neus Argemí Trullols, nascuda a Palau-solità, i van tenir una filla, Margarida Obradors i Argemí.

Va treballar a les fàbriques de Castellet i de Sant Esteve, però bona part de la seva vida la va dedicar a l'ofici de paleta. Involucrat en els sectors progressistes del poble, va formar part activa d'entitats polítiques i sindicals: va ser membre d'ERC, la CNT i la Cooperativa "La Fraternitat". Va participar a les vagues dels anys 30 per les reivindicacions polítiques i va ser empresonat a la presó cel·lular de Barcelona el 1935.

Acabada la Guerra Civil, com molts d'altres catalans i navassencs, va haver d'emprendre el camí de l'exili cap a França. Allà va formar part de les CTE i desprès de la Resistència francesa. L'any 1944 va ser detingut sota la categoria de Politisch i internat al camp de detenció de Compiègne, i pocs mesos després, el 18 de juliol de 1944, va ser deportat al camp nazi de Neuengamme, prop d'Hamburg. Allà tenia el número 36722 i fou assignat al comando Bremen-Farge, on els detinguts eren empleats per a la construcció del búnquer per a submarins Valentin, el més gran d'Alemanya.

Es desconeix si va morir a Neuengamme, en les conegudes com a «marxes de la mort», o bé va poder ser alliberat i va morir anys després.

A mitjans 2018, un centre de documentació encarregat de fer arribar les pertinences personals dels presoners a les seves famílies, l'ITS situat a Bad Arolsen (Alemanya), va retornar a la família d'en Miquel Obradors Mas la seva cartera, amb fotografies personals i una targeta que correspon al seu número de pres. És a partir d'aquest contacte que la família ha descobert que Miquel Obradors havia estat deportat a un camp nazi perquè de l'únic que tenien coneixement era de l'exili a França.