El Clam i Ampans estrenaran el Premi Insert en el proper festival

Com ja van avançar l'any passat, el Festival Clam i Ampans impulsen en la nova edició, que se celebrarà del 2 al 12 de maig a Navarcles i a Manresa, un nou premi que guardonarà la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual. El Premi Insert s'inclou en la programació oficial del Clam. D'acord amb les bases, hi podran participar treballs a nivell individual o col·lectiu, en format de reportatge, curtmetratge o documental, que no superin els 20 minuts, i un mínim del 50% de l'equip de producció (tècnic i artístic) ha d'estar format per persones amb discapacitat intel·lectual. S'admetran treballs de tot l'Estat i el treball guanyador rebrà un premi de 500 euros.