La Mostra d'Igualada farà 30 anys amb un espectacle al Parc Central

Una nena que aixeca els braços i llueix un vestit de faldilla ampla dins de la qual hi ha la cultura que l'ha de fer créixer com a persona és l'element central del cartell de la 30a edició de La Mostra de teatre infantil i juvenil d'Igualada, que se celebrarà del 4 al 7 d'abril. L'autora és la il·lustradora Carme Solé Vendrell, un nom de prestigi per a una efemèride que també tindrà un llibre i una exposició commemoratius i que s'obrirà a la ciutadania amb l'estrena a l'Estat de l'espectacle Leonardo, somnis i malsons, de la companyia francesa de teatre de carrer Plasticiens Volants.

«Fa uns anys vaig fer la història d'Igualada amb Antoni Dalmau, i també vaig col·laborar amb els Teatre Nu en l'espectacle La lluna d'en Joan», va recordar Solé ahir, «per això m'agrada molt tornar a Igualada i col·laborar amb La Mostra». El cartell adopta l'esperit del lema del festival: «Espectacles que et fan créixer», i per això a l'interior de la faldilla de la nena hi ha literatura i música en la figura del Pinotxo; el teatre i els titelles a través d'un personatge de Mori, el Merma, dels Claca; la pintura amb la mà de Miró; el teatre de cos a partir del mim Pawel Rouba; i la dansa simbolitzada per un personatge de l'espectacle Magenta, la petita fada, de la mateixa Solé. A més, el mussol representa la saviesa i l'estel és «l'infinit que ens il·lumina». El vermell s'associa al teló dels teatres i, també, a la vitalitat de La Mostra.



Figures gegants



En clau escènica, el plat principal del 30è aniversari serà l'estrena estatal de Leonardo, somnis i malsons, un muntatge de Plasticiens Volants que se celebrarà al Parc Central de la capital de l'Anoia el dissabte 6 d'abril a les 21.30 h. «El muntatge presenta unes figures inflables gegants que sobrevolen el públic i tracten sobre la vida i la creativitat de Leonardo da Vinci», va explicar Pep Farrés, director artístic de La Mostra: «serà gratuït i ho fem al parc perquè hi puguin anar dues o tres mil persones».

Del 3 al 21 d'abril, la Sala Municipal d'Exposicions acollirà Mostra Igualada, tres dècades d'espectacles infantils i juvenils, un itinerari gràfic i audiovisual per la història del certamen a través dels espectacles, els cartells i les fotografies. D'altra banda, el 5 d'abril (19 h) tindrà lloc a la biblioteca Central la presentació del llibre Mostra Igualada: 30 anys, del qual és autora la periodista igualadina Núria Cañamares i que dona la paraula a moltes de les persones que han fet gran La Mostra.