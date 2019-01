Navàs suma avui la sisena Stolpersteine, en memòria de Miquel Obradors Mas

Navàs col·loca avui una nova placa Stolpersteine. Ho farà en memòria del seu veí Miquel Obradors Mas. Nascut el 1900 i deportat al camp de concentració nazi de Neuengamme el 18 de juliol del 1944, serà el sisè homenatjat amb aquesta llamborda creada per l'artista alemany Günter Demnig que se sumarà a les instal·lades el 2015 a Navàs i a Palà de Torroella per recordar Antoni Barberà Pla, Esteve Flotats Caus, Jaume Obradors Grífol, Ramon Sala Besa i Josep Soler Torrens. Navàs va ser el primer municipi de l'Estat a homenatjar els deportats amb aquestes plaques. Fins al maig del 2018, els nets d'Obradors només sabien del seu exili a França però desconeixien que el seu avi havia estat deportat a un camp nazi. Ho van saber gràcies al centre de documentació alemany International Tracing Serviceal, a través de l'Amical de Neuengamme, que s'encarrega de retornar les pertinences personals dels deportats. No se sap si va morir a Neuengamme.