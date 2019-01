Es projecten els documentals del projecte «Manresa-Mauthausen»

arxiu particular

Dues estudiants parlen amb un visitant d´un antic camp arxiu particular

Tànit Fernández i Isaac R. Folgarolas van acompanyar un grup d'alumnes dels instituts Pius Font i Quer, Lluís de Peguera i Lacetània (Manresa) i Gerbert d'Aurillac (Sant Fruitós) als camps nazis de Gusen i Mauthausen i van rodar dos documentals que el novembre van merèixer el Premi Regió7 de Comunicació dels Premis Lacetània. Avui (19.30 h), es podran veure a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, amb entrada lliure.

La primera projecció ( Borrallons de neu) mostra els alumnes llegint textos de K.L. Reich, on l'escriptor manresà Joaquim Amat-Piniella va novel·lar la seva vivència com a presoner dels nazis, en diversos espais dels camps. Al segon ( Manresa-Mauthausen. Una experiència pedagògica), que es va rodar a l'Espai Memòries del Museu Comarcal, s'ensenyen els testimonis dels estudiants sobre l'experiència viscuda a Àustria.

El projecte va néixer el 2013 quan els professors Xavier Valls i Pep Castilla van començar a organitzar viatges als camps, cada mes de maig. Diverses institucions, entre elles els ajuntaments implicats, hi han donat suport econòmic, i els autors han cedit els drets dels films amb fins pedagògics.

«En alguns espais, alguns estudiants estaven més remoguts, i en d'altres es mostraven més indiferents. Com que només viatgen a Mauthausen uns quants alumnes, seleccionats pels professors, la majoria estan interessats i tenen una certa sensibilitat en el tema», expliquen els autors: «Els alumnes van viure moments d'introspecció personal, reflexió, debat, descobriment i, fins i tot, de llàgrimes, com es veu als audiovisuals».

Un cop a Manresa, «el punt que tots van destacar és que impressiona molt posar cares als números que els expliquen a classe. No és el mateix que et diguin que van traslladar tants catalans a Mauthausen que poder veure deportats o familiars retent-los homenatge. Alguns alumnes van parlar amb ells, i afirmen que això els ha fet tenir una nova perspectiva». Fernández i Folgarolas afegeixen que «tot el viatge, sumat al treball previ a classe, els ha fet reflexionar sobre la societat actual, on han descobert que algunes dinàmiques i tendències es repliquen».

A nivell personal, els realitzadors apunten que «vam aprofundir moltíssim en l'horror que van patir els deportats catalans i espanyols en els camps de concentració nazis, fet que ens ha donat un gran coneixement i sensibilitat sobre aquest episodi de la humanitat, i alhora hem pres consciència sobre la memòria històrica».